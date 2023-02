Die Pracht Rieds kommt zu wenig zur Geltung

„Architektur stellt zweifellos etwas mit Menschen an, Architektur hat Auswirkungen auf das Tun, Denken und Handeln der Menschen. Architektur gibt Freiräume und Architektur ist Orientierung“, sagt die Fotografin.



Was sagt nun die Fotografin Renate Schrattenecker-Fischer über...

Fotografin Renate Schrattenecker-Fischer Bild: privat

...das Erscheinungsbild der Stadt Ried: „Ried ist eine sehr schöne Stadt, mit großteils wunderbaren Fassaden. Aber diese Pracht kommt leider zu wenig zur Geltung. Daran sind auch die vielen Autos in der Stadt schuld, das stört die Ästhetik, keine Frage. Die schönen Plätze in Ried ansprechend zu fotografieren, ist schwierig, weil sie meistens mit Autos vollgeparkt sind.“



...die Plätze in der Stadt Ried: „Ich finde, es stört die Ästhetik, wenn es keine freien Plätze gibt. Leerräume sind nicht nur erlaubt, sie sind notwendig. In Ried sind meiner Ansicht nach die Plätze viel zu vollgeräumt, es steht zu viel herum, es ist nichts bereinigt. Dadurch geht der Blick für die Schönheit der Architektur verloren. Mein Eindruck ist, dass zu viele Elemente zur vermeintlichen Verschönerung platziert worden sind.“

... Ihre Idee dazu: „Ich fände es ja spannend, einmal alle Plätze leerzuräumen und danach sehr bewusst zu entscheiden in der Gestaltung der Plätze. Wo passt was wirklich hin? Was brauche ich und was nicht?

... eine belebte (Innen)Stadt: „Wenn eine Stadt belebt ist, dann nimmt auch das Einfluss darauf, ob man sich dort wohlfühlt oder nicht. Dazu gehören zum Beispiel auch Bänke, auf denen zwei, drei Menschen sitzen und miteinander reden, idealerweise sind diese Plätze auch begrünt, und es gibt Schatten. Das gehört zur Ästhetik einer Stadt dazu. Apropos belebt und schön belebte Innenstadt: Da gehört zum Beispiel auch ein Würstlstand dazu. Auch der kann schön sein, weil die Stadt dadurch belebt wirkt.“

... Kunst in der Innenstadt: „Kunst in der Innenstadt geht mir ab, ich finde, man könnte noch mehr sichtbare Kunst-Zeichen in Ried setzen. Das würde auch eine Möglichkeit bieten, junge Künstler zu fördern. Kunst im öffentlichen Raum – in diesem Fall in der Innenstadt – tut auch der Ästhetik einer Stadt gut. Die Präsentation von Kunst wäre durchaus auch etwas, was man bei Leerständen in der Innenstadt in Betracht ziehen könnte. Kunst im öffentlichen Raum gibt Menschen die Möglichkeit, Kunst zu sehen und der Kunst zu begegnen, die sonst nicht in ein Museum oder in eine Ausstellung gehen. Man könnte dadurch Talente fördern und die Stadt beleben.“

... den Wohlfühlfaktor in einer Stadt: „Handel in der Stadt funktioniert doch nur, wenn die Leute auch gern in die Stadt gehen, weil sie sich dort auch wohlfühlen. Stichwort Gastgarten: Da spielt es eine Rolle, wo ich gerne sitze, weil ich mich dort wohlfühle. Gibt es dort Bäume? Ist dort Platz für Kinder zum Herumlaufen? Wichtig erscheint mir, dass sich alle Generationen wohlfühlen müssen. Das Wohnen in der Stadt ist wichtig für mich, Nachbarschaft tut gut, und dieser multifunktionelle Raum tut dem Handel, der Gastronomie und dem Gefühl einer Stadt gut.“

...jüngere Generationen und Ried: „Für jüngere Menschen wird meiner Ansicht nach in Ried zu wenig geboten. Die Innenstadt sollte für sie noch mehr Reiz haben. Es wäre gut, für die Jungen auch ein Angebot tagsüber zu bieten. Die Durchmischung verschiedener Altersgruppen spielt auch eine Rolle, ob ich mich an diesem Ort wohlfühle.“

...den Blick in den ersten Stock: „Das Thema erster, zweiter, dritter Stock ist spannend: Was tut sich da oben, wie verändert sich die Architektur, wie verändern sich die Fassaden, Fenster. Wann ist es dort finster, wann brennen die Lichter? Denn auch dieser Eindruck ist für das Erscheinungsbild einer Stadt wichtig, ob nicht nur das Erdgeschoß, sondern auch die anderen Geschoße der Häuser belebt sind.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper