Die Poxrucker Sisters spielen in Braunau für den guten Zweck

Musik ist aus dem Leben der drei Schwestern Stefanie, Christina und Magdalena Poxrucker aus der Gemeinde St. Ulrich im Mühlviertel seit Kindesbeinen an nicht wegzudenken. Die Poxrucker Sisters aus der österreichischen Musikszene aber genauso wenig: Sie haben sich mittlerweile zu einer festen Größe in der Branche gesungen und begeistern seit mehr als zehn Jahren ihr Publikum mit Dialekt-Pop aus Österreich.

Gesungen und gespielt wurde im Hause Poxrucker ohnehin schon immer, 2006 entschlossen sich die drei Schwestern, bei einem Heimatabend in St. Ulrich aufzutreten. Das war der Grundstein für die Poxrucker Sisters. 2013 schließlich erschien die erste Single "Nimm da wos mit." Seither begeistern die Mühlviertlerinnen quer durchs Land mit ihrem markant dreistimmigen Dialekt-Pop das Publikum. Ein weiteres ihrer Markenzeichen: Sie treten stets barfuß auf.

Auf ihrer derzeitigen Jubiläumstour machen sie auch Halt im Innviertel – der Kiwanis-Club Braunau hat die Poxrucker Sisters eingeladen: Am Freitag, 29. September, 19.30 Uhr, spielen sie im Veranstaltungszentrum (Salzburger Straße 29b). Der Reinerlös des Konzertabends kommt zu 100 Prozent der Lebenshilfe Braunau zugute. Die Besucher erwartet an diesem Benefizabend auch ein weiteres musikalisches Schmankerl: Den Konzertabend eröffnen wird die Newcomer-Band "Fräulein Peter."

Karten gibt es bei Ö-Ticket, in allen Raiffeisenbanken sowie an der Abendkasse

Drei Fragen an... Stefanie Poxrucker

Waren Sie schon einmal in Braunau?

Wir Poxrucker Sisters hatten einige unserer schönsten Konzerte im Innviertel. Natürlich unvergessen bleiben unsere Auftritte am Woodstock der Blasmusik. Auch in Braunau waren wir bereits zu Gast und bei unserem ersten Konzert waren wir ganz angetan, weil wir bei Traumwetter eine richtig schöne Zeit hatten. Generell gilt: Die Stimmung im Innviertel ist immer grandios.

Seit zehn Jahren sind Sie auch Arbeitskolleginnen. Wo ziehen Sie die Grenzen in Ihrem so miteinander verwobenen Leben als drei Schwestern?

Wir haben unser Musikprojekt sozusagen professionalisiert. Aufgaben verteilt, Grenzen abgesteckt und vor allem geschaut, dass wir Arbeits- und Familienzeit auch bewusst trennen. Wir hatten diesen Weg ja nie geplant und haben uns viel selbstständig erlernt und erarbeitet. Wir sind unsere eigenen Chefinnen, und umso wichtiger ist es, dass wir uns selbst und gegenseitig auch mal Pausen gönnen. Natürlich sind wir immer die Poxrucker Sisters, ob auf der Bühne oder privat, aber es ist schon gut, wenn man beim Familienfrühstück nicht irgendwelche Terminanfragen bespricht.

In welche Richtung soll es denn musikalisch in den nächsten Jahren gehen?Wir drei sind immer am Ideenspinnen, neue Songs werden geschrieben, Veranstaltungen werden geplant und daher wird uns nie fad. Heuer haben wir auch Richtung Bayern unsere Fühler ausgestreckt – und da freuen wir uns auf das, was kommt. Nächstes Jahr wird aber trotzdem mal ruhiger. Zum einen sind wir heuer wirklich viel unterwegs, zum anderen starten wir ins Jahr 2024 mit einer Babypause. Daher sind die nächsten Konzerte umso besonderer für uns, weil wir wissen: Es kommt auf jeden Fall eine Pause und wir werden das Musikmachen vor Publikum vermissen.

Magdalena Lagetar