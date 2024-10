Molekularbiologe Gruber: "Die Pille für den Mann ist eine Frage der Zeit"

Vom Kleinen ins Große: Das trifft bei Franz Gruber nicht nur auf seine Arbeit als Molekularbiologe zu, sondern auch auf seinen beruflichen Weg. Nach der Matura am BORG in Ried 2005 startete der Schärdinger seine wissenschaftliche Karriere an der Universität Wien. Anschließend absolvierte er sein Doktorratsstudium am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik an der Technischen Universität in Dresden.