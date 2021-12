"Die Patienten wissen nicht, ob sie wieder aus dem Tiefschlaf aufwachen werden"

Seit gestern, Freitag, sind in Oberösterreich nach dem Lockdown der Handel und die Gastronomie wieder geöffnet. Von Normalität kann aber nicht die Rede sein, die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberösterreich liegt bei rund 300, und die enorm ansteckende Omikron-Variante ist weltweit im Vormarsch. Befürchtet wird, dass auch in Österreich die Corona-Zahlen in den kommenden Wochen rasch wieder stark ansteigen werden, eine fünfte Welle wird kaum zu verhindern sein.

In den Corona-Stationen der Krankenhäuser ist von einer – zumindest kurzen – Entspannung aber nichts zu merken. Im Rieder Spital wurden auf den Pandemie-Stationen mit Stand Freitagvormittag 24 Personen behandelt, vier davon auf der Intensivstation. Die vierte Welle hat die Anästhesie- und Intensivstation mit viel Wucht getroffen, zeitweise mussten mehr als 50 Personen auf den Corona-Pandemiestationen behandelt werden.

"Ausgezeichnetes Arbeitsklima"

"Wir hatten in den vergangenen Wochen zum Teil neun oder zehn Corona-Intensivpatienten zu behandeln. Diese Menschen benötigen extrem viel Betreuung, die Therapie und Behandlung ist aufwendig, das Arbeiten in der stickigen Schutzmontur körperlich sehr anstrengend, wir arbeiten alle am Anschlag. Hätten wir nicht ein so ausgezeichnetes Arbeitsklima, wäre die Leistung des gesamten Teams unmöglich", sagt Andreas Hartjes, Oberarzt der Anästhesie, Intensiv- und Palliativmedizin, bei einem Termin mit den OÖN in einem großen Besprechungsraum.

Immer wieder muss der 41-Jährige aus Wildenau, der seit 2006 im Krankenhaus Ried arbeitet, telefonieren, ein schwer kranker Corona-Patient mittleren Alters wurde ins Krankenhaus gebracht. Er muss direkt auf die Intensivstation gebracht werden, es ist kritisch. "Wir sehen in der vierten Welle immer häufiger, dass die Erkrankten erst dann zu uns kommen, wenn es teilweise schon fast zu spät ist."

Patienten werden immer jünger

"Das Durchschnittsalter bei uns auf der Pandemiestation lag bei den vorangegangenen Wellen bei circa 65 Jahren, jetzt sind die Patienten deutlich jünger. Viele sind zwischen 50 und 60, auch jüngere Patienten unter 40 Jahren mussten wir leider mit schwersten Lungenversagen behandeln. Dadurch steigt auch die durchschnittliche Verweildauer, weil jüngere Menschen, so hart das klingt, mehr Reserven für den Überlebenskampf haben", sagt Hartjes.

"Auch der Aufwachprozess der Corona-Patienten kann sich über mehrere Wochen hinwegziehen, oft begleitet von Atemnot und Schmerzen, die, so gut es geht, medikamentös gesenkt werden. Gesund verlässt die Intensivstation niemand, die Sterbequote der Corona-Intensivpatienten liegt bei ungefähr 30 Prozent, leider so gut wie alle ungeimpft", sagt Hartjes. Von den 30 Intensivpatienten in der dritten Welle seien lediglich drei Personen, die jedoch schwere Vorerkrankungen hatten, geimpft gewesen. Nach fast zwei Jahren Pandemie sind die Krankenhausmitarbeiter müde, und die fünfte Welle scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. "Es gibt so viele Operationen, die wir nachholen müssten. Lediglich Tumor- und Notoperationen können derzeit durchgeführt werden. Es ist frustrierend, weil dieser Engpass mit einer viel höheren Impfquote vermeidbar wäre", sagt Hartjes.

Oberarzt Andreas Hartjes BHS Ried Bild: BHS Ried/Jonas Pühringer

Wenn es zu spät ist für den Stich

Wenn er höre, dass einige Ärzte gegen die Impfung auf die Straßen gehen oder sogar das Entwurmungsmittel Ivermectin verschreiben, sei er fassungslos.

"Das ist völliger Irrsinn. Es gibt nur einen Weg, die Wahrscheinlichkeit von schweren Verläufen zu minimieren: die Impfung. Wir hatten schon genug Corona-Patienten, die kurz bevor wir sie leider in den künstlichen Tiefschlaf versetzen mussten, gefragt haben, ob wir sie bitte jetzt noch impfen könnten. Dann können wir leider nur antworten, dass es jetzt zu spät ist. Wenn enge Angehörige das enorme Ausmaß der Krankheit vor Ort sehen, fällt es vielen wie Schuppen von den Augen. Spätestens dann, wenn man mit dem Leid eines schwerkranken Corona-Patienten unmittelbar konfrontiert wird, zweifelt kaum mehr jemand an der Schwere dieses Virus", erzählt der Oberarzt aus seinem Arbeitsalltag.

Vor der Intubation seien die meisten Patienten nicht einmal mehr zu einem kurzen Telefonat mit Angehörigen in der Lage. "Viele schaffen es nicht mehr. In diesem Zustand ist man nur noch beschäftigt, irgendwie Luft zu bekommen. Die Patienten wissen, dass Lebensgefahr besteht, wissen aber nicht, ob sie je wieder aus dem Tiefschlaf aufwachen werden. Es ist tragisch und traurig", sagt der 41-jährige Oberarzt.

Der Respekt vor der Omikron-Variante ist groß. Hartjes rechnet mit einer deutlichen Zunahme der Fallzahlen im Jänner. "Dann könnte es schon wieder notwendig werden, dass wir vermehrt Operationen absagen müssen. In den letzten Wochen verschobene Eingriffe können dann nicht nachgeholt werden, da das Personal wieder für die Behandlung von Corona-Patienten benötigt wird. Die Aussichten sind derzeit leider schlecht", sagt Hartjes. Die gute Nachricht sei, dass dreifach geimpfte Personen weiterhin einen guten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf haben würden. "Es ist wichtig, sich rasch die Booster-Impfung zu holen. Nur so kann eine neue Corona-Welle einigermaßen gebremst werden."

"Nehmen wir persönlich"

Schlagzeilen machte Ende Oktober die Aussage einer Rieder MFG-Politikerin, die das Ärztepersonal in einem Facebook-Posting als Verbrecher bezeichnete. So etwas nehme man sehr wohl persönlich. Hartjes: "Wir wehren uns dagegen mit allen juristischen Mitteln."

Auf die Frage, wie er zur Impfpflicht stehe, antwortet Hartjes: "Ich bin ein absoluter Befürworter, leider kommt die Impfpflicht viel zu spät, man hätte diese schon im Sommer einführen müssen. Die Freiheit eines Einzelnen hört dann auf, wenn die Gemeinschaft dadurch zu Schaden kommt. Es ist egoistisch, sich nicht impfen zu lassen."

Für die Demonstrationen der Impfgegner hat der Innviertler genauso wie für gewisse politische Aussagen keinerlei Verständnis. "Das sind Menschenfänger, die bewusst die Auswirkungen dieser schweren Erkrankung leugnen, um politisches Kleingeld zu machen. Es wird zum Teil bewusst gelogen, die Demokratie muss hier wirklich viel aushalten. Die Demonstranten beanspruchen für sich die Meinung des Volkes zu vertreten, aber in Wahrheit handelt es sich dabei um eine kleine, laute Minderheit, die keineswegs das Volk repräsentiert."