Die Partys der Innviertler Meister

Ein Sieg, dann vier Niederlagen am Stück. Der FC Munderfing lag nach fünf Runden auf dem vorletzten Tabellenplatz der Bezirksliga West. Nicht ganz ungewöhnlich für die Mannschaft, die in den vergangenen Jahren immer wieder in den Abstiegskampf verwickelt war. Umso bemerkenswerter ist, was dann passierte: Trainer Philipp Penninger stellte die Defensive um und von diesem Zeitpunkt an lief es bei den Munderfingern rund.