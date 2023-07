Die Notaufnahme in Burghausen schließt

Unter anderem wird die Notaufnahme in Burghausen geschlossen. Burghauser Notfälle werden dann in Mühldorf und Altötting behandelt. Die medizinische Versorgung sei aber trotzdem gesichert, betonten die Verantwortlichen. Die Stadt Burghausen gründet zusammen mit dem Landkreis Altötting und Mediziner Michael Gerstorfer eine Gesellschaft. Diese Gesellschaft soll als ein Baustein den Fortbestand des Burghauser Krankenhauses sichern. Der Mediziner war vorher mit seinem Team in der Abtseeklinik in