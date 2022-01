"Die niedrige Impfquote in Feldkirchen hat nichts mit Gemeindepolitik zu tun"

Auf schwarz folgt blau folgt schwarz: Nach einer blauen Periode mit Johann Danninger (FP) an der Spitze der Gemeinde ist Feldkirchen nach der Wahl im Vorjahr wieder in schwarzer Hand. Der neue Bürgermeister Franz Hofmann spricht mit den OÖNachrichten über die Zusammenarbeit im Gemeinderat mit der alten Farbe, den starken Zuwachs in Feldkirchen und über die unrühmlichen Schlagzeilen als Impfnachzügler.