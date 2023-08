Die neuen Trainer des Innviertels sind schon startklar

"Der Trainer ist der wichtigste Mitarbeiter des Vereins", sagte einst Karl-Heinz Rummenigge. Deshalb hat sich diesen Sommer im Innviertler Unterhaus wieder einiges getan. Neben den obligatorischen Spielerwechseln kam es auch dieses Jahr zu einigen Trainerwechseln.

Bei der Union Rainbach im Innkreis musste der Trainer unfreiwillig gewechselt werden. Da der ehemalige Trainer Gerald Puttinger aus beruflichen Gründen nicht mehr konnte, musste man sich anderweitig umsehen. Mit der vergangenen Saison zeigt man sich in Rainbach außerdem wenig zufrieden. Trotz Investitionen am Transfermarkt konnte die abgelaufene Saison nur auf dem zehnten Platz in der 1. Klasse Nordwest beendet werden. Beerbt wird Puttinger von Gerald Reisegger, der letzte Saison bei Bezirksligist Utzenaich an der Seitenlinie stand.

Für Rainbach sei Reisegger die absolute Wunschlösung, da sie schon länger in Kontakt stünden, sagt Sektionsleiter Gnigler. Reisegger sei schon mehrmals Kandidat gewesen und umso mehr freue man sich, ihn präsentieren zu können. Bei der Zielsetzung gibt sich Sektionsleiter Thomas Gnigler klar: "Wir wollen einen Platz im gesicherten Mittelfeld. Zusätzlich soll er unsere Nachwuchskicker einbauen."

Trainerwechsel in Utzenaich

Für den neuen Rainbach-Coach war die Zeit des Abschiedes nach vier Jahren in Utzenaich gekommen. "Nach dieser langen Zeit brauchst du einfach etwas Neues", zeigt sich SPG Antiesenhofen/Utzenaich-Obmann Kurt Lehner dankbar für die schöne Zeit. Am Ende stand in der Bezirksliga West ein siebter Platz zu Buche, wobei der zwölfte Platz nur drei Punkte entfernt war. In der neuen Saison erhoffe man sich durch "Unterhaus-Legende" Josef "Pepi" Feichtinger frischen Wind. Dieser verlässt den UFC PTA und soll mithelfen, einen Platz in den Top-Fünf zu erreichen.

Umbruch in Peterskirchen

Für den UFC PTA ist es eine schmerzhafte Entscheidung. In einer turbulenten Saison musste Trainer Peter Mate fünf Tage vor Rückrundenstart gehen. Feichtinger sprang ein und die Klasse konnte am vorletzten Spieltag in der 1. Klasse Mittewest gehalten werden. Anstatt den Rückenwind jetzt mitzunehmen, muss sich die junge Mannschaft erneut auf einen neuen Trainer einstellen. Der sportliche Leiter Manuel Pögl sieht es hingegen entspannt: "Natürlich schmerzt uns der Abgang von Feichtinger, weil er ein sehr guter Trainer war, aber wir freuen uns auf Troppmair."

Sein Nachfolger ist der Frankenburger Daniel Troppmair. Er ist Inhaber der UEFA B-Lizenz und war zuvor bereits bei Frankenburg tätig. "Ich bin sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Ich denke, wenn wir verletzungsfrei bleiben, können wir einen Platz im vorderen Drittel erreichen", zeigt sich Troppmair zuversichtlich.

