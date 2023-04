Die Münsterer sind im Vormarsch

Einzigartig. Außergewöhnlich. Erstklassig. Diese Wörter beschreiben die Saison des TSV Aurolzmünster am besten. Mit 45 Punkten führt die Mannschaft von Trainer Sebastian Zinnöcker die Tabelle der 2. Klasse West an. Keiner Mannschaft ist es in den 17 bisher ausgetragenen Spielen gelungen, den TSV zu besiegen und auch die Liste der besten Torschützen führt mit Christoph Penninger (gemeinsam mit Valon Gashi, USV Pattigham/Pramet) der Kapitän des TSV Aurolzmünster an.