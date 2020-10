Die "Moserkeuzung" soll entschärft werden

Zur wahren Geduldsprobe wird die so genannte Moser-Kreuzung zwischen St. Peter und der Stadt Braunau, wenn man auf die B148 auffahren oder sie überqueren möchte. Irgendwann siegt die Ungeduld, und so kommt es immer wieder zu Unfällen an dieser Kreuzung, "zum Glück hauptsächlich nur Blechschäden", sagt Robert Wimmer, VP-Bürgermeister in St. Peter.

Seiner Meinung nach hätte diese Gefahrenquelle schon beim Umfahrungsbau korrigiert werden müssen, jetzt habe das Land eine Planung in Auftrag gegeben, um das Unfallrisiko zu minimieren.

70 Kilometer pro Stunde sind in diesem Abschnitt erlaubt, Geschwindigkeitsüberschreitungen seien Messungen zufolge die Ausnahmen, weswegen ein Radargerät vermutlich nicht der Weisheit letzter Schluss wäre. "Das ist eine Zwickmühle: Wird das Tempo verringert, nehmen Kolonnenverkehr und dadurch Wartezeit zu und die Leute werden noch ungeduldiger", sagt Wimmer.

Aktuell wurde eine Braunauer Firma mit der Planung der Kreuzung beauftragt. Details sind noch nicht bekannt, nur so viel: "Es wird einen Umbau, aber keinen Kreisverkehr, keine Unter- oder Überführung geben", sagt Wimmer, der auf eine Lösung für 2021/22 hofft. Unabhängig von der Kreuzung hält die Debatte um die Errichtung eines Wildschutzzaunes entlang der Umfahrung St. Peter, wo es nach wie vor zu Unfällen mit Wildschäden kommt, an. (mahu)