Seit 2017 ist Alfred Frauscher (65) Messepräsident in Ried. Schon seit seiner Kindheit hat Frauscher eine enge Bindung zur traditionellen Herbstmesse, die am kommenden Mittwoch, 4. September, eröffnet wird. Wenn Sie an früher denken, was verbinden Sie mit der Rieder Herbstmesse? Alfred Frauscher: Als Jugendlicher habe ich es kaum erwarten können, bis es endlich losgeht. Das war für alle in Ried das Um und Auf und der Treffpunkt schlechthin. Es war auch der Ort, wo man die erste Liebe