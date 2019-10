„Das Spiel in Innsbruck stand lange auf der Kippe. Es zeichnet uns aus, dass wir solche Spiele derzeit gewinnen“, sagte SV-Ried-Kapitän Thomas Reifeltshammer nach dem hart erkämpften 3:2-Sieg in Innsbruck. Wie schon beim 1:0-Heimsieg gegen Steyr behielt die SV Ried in der Schlussphase kühlen Kopf und erzielte in der 89. Minute durch Marco Grüll den 3:2-Siegestreffer.