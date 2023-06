"Die Leute müssen nur bereit sein, zuzuhören"

Seit seinem siebenten Lebensjahr spielt Johannes Meissl Geige. Der Sohn des ehemaligen Modehauses Meissl hat seitdem eine beeindruckende Karriere als Geiger und Universitätsprofessor gemacht. Am Sonntag kommt er als Dirigent in seine Heimatstadt und dirigiert beim Lions-Galakonzert in der Jahnturnhalle (siehe Bericht Seite 4). Er spricht unter anderem darüber, was ein Besucher eines Klassik-Konzertes mitbringen sollte und wie er das Innviertel musikalisch beschreiben würde.