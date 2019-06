Die letzten Tage der Berufsschule

Etwas wehmütig sei die Stimmung schon, sagt Direktor Siegfried Doppler wenige Tage vor der Schließung der Berufsschule Braunau, denn dort ist schon diesen Freitag Schulschluss. Aber der Kurzzeit-Schulleiter ist doch auch guter Dinge, weil passable Lösungen für die Betroffenen gefunden wurden. Die elf Lehrer, die noch an der Schule sind, unterrichten in Zukunft in Mattighofen, Ried, Schärding und Wels. Doppler lobt den Einsatz des Personalvertreters Matthäus Karner und ergänzt, dass die Bildungsdirektion mit allen Lehrern eingehende Gespräche geführt hat.

Die Schüler absolvieren ihre zehnwöchigen Lehrgänge ab Herbst in anderen oberösterreichischen Berufsschulen. "76 Prozent von ihnen haben dann einen kürzeren Schulweg", gibt Doppler zu bedenken. Denn viele Lehrlinge kommen jetzt aus dem Zentralraum in die Berufsschule Braunau.

Bereits heuer Übergangsphase

Nur die Zweitklassler müssen ihre Ausbildung in einer anderen Schule beenden. Für die Drittklassler war es ohnehin das letzte Schuljahr, Erstklassler wurden bereits heuer in anderen Berufsschulen unterrichtet. Die Berufskraftfahrer besuchen die Mattighofner Berufsschule, die Speditionskaufleute jene in Ried, wo Logistik zu einem landesweiten Schwerpunkt ausgebaut wird. Für die kaufmännischen Berufe wurde eine Sprengeländerung gemacht. Das Verwaltungspersonal wechselt an andere Schulen in der Region. Möbel und Unterrichtsmaterial wird an andere Schulen weitergegeben. Rechtlicher Nachfolger der Braunauer Berufsschule wird die Berufsschule Ried. "Das ist wichtig, wenn zum Beispiel jemand ein Duplikat eines Zeugnisses braucht", erklärt Doppler. Dort werden alle Akten aufbewahrt.

Er hat im Februar 2018 die Nachfolge von Günther Pfatschbacher in Braunau angetreten, befristet und mit der klaren Aufgabe, die Schulschließung zu organisieren. Dass er ab Herbst wieder "normaler Lehrer" in Ried wird, ist kein Problem für den Utzenaicher, der auch schon in Freistadt und Wels kaufmännische Fächer unterrichtet hatte und Erfahrung als Direktor-Stellvertreter hat.

Ein Adler als Sinnbild

Der Adler, der an der Fassade der Braunauer Berufsschule hing, hat für Siegfried Doppler Symbolkraft: "Er wurde von Ranshofner Berufsschülern gemacht, als Rudolf Katzinger Direktor der Schule war. Er wurde an der Berufsschule 1 in Wels restauriert. Und er wird in Ried an der Berufsschule wieder montiert, wo Rudolf Katzingers Sohn Reinald Katzinger jetzt Direktor ist. Der Adler ist dort bereits gelandet." Das Berufsschulinternat in Ried wird saniert. Dass dort Lehrer die Schüler betreuen, werde von der Wirtschaft bevorzugt, erklärt Doppler einen Unterschied zu Braunau, wo es kein direkt angeschlossenes Internat gebe.

Das Gebäude werde vermutlich verkauft, aber das Bieterverfahren sei noch nicht abgeschlossen, sagt Christine Richtsfeld von der Abteilung Gebäude- und Beschaffungsmanagement des Landes.

Artikel von Monika Raschhofer Lokalredakteurin Innviertel m.raschhofer@nachrichten.at