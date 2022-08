Die Schwerter der Wittelsbacher und Habsburger klirren an diesem Wochenende ein letztes Mal. 700 Jahre nach der großen Schlacht bei Mühldorf stellen die Ampfinger den Ritterkampf mit viel Herz und Leidenschaft nach. Zu sehen ist das Stück seit Mitte August auf der Freilichtbühne in Ampfing. Und es ist nicht das erste Mal seit 1322, dass sich Ludwig der Bayer und Friedrich der Schöne am Schlachtfeld wieder gegenüberstehen.