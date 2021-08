Vor rund einem Jahr wagten Martina und Lukas Lang als Quereinsteiger in der Landwirtschaft den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit ihrem "LangLebenHof" in Taufkirchen an der Pram setzt sich das Ehepaar für lokale Ernährungssouveränität ein und versorgt Familien in der Region mit gesundem, saisonalem Obst und Gemüse.