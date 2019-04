"Die Landstreicher" erobern Zeller Schlosshof

ZELL AN DER PRAM. Das populärste Werk von Carl Michael Ziehrer steht heuer bei der Pramtaler Sommeroperette am Programm.

Vor sechs Jahren, 2013 wurde von einem engagierten Team aus regionalen Künstlern rund um den gebürtigen Münzkirchner Sänger und Intendanten Harald Wurmsdobler die Pramtaler Sommeroperette als regionales Kulturjuwel ins Leben gerufen. Innerhalb kurzer Zeit konnte sich diese als hochwertiges Kulturfestival weit über die Grenzen des Innviertels hinaus etablieren. Nach "Wiener Blut", "Der Opernball", "Gasparone", "Der fidele Bauer" sowie "Frau Luna" und "Die lustige Witwe" wird diesen Juni Carl Michael Ziehrers Operettenmeisterwerk "Die Landstreicher" aufgeführt.

"Die Landstreicher" ist Ziehrers populärste Operette. Der legendäre Kapellmeister des Hoch- und Deutschmeister Infanterieregimentes Nummer 4 schuf insgesamt 22 Operetten, wovon sich sein Werk "Die Landstreicher" als Fixpunkt auf den Spielplänen der großen Bühnen halten konnte. Die Pramtaler Sommeroperette wird dieses Meisterwerk, das mehrfach verfilmt wurde, zu dessen 120. Geburtstag in Zusammenarbeit mit der Carl-Michael-Ziehrer-Stiftung als Posse mit Gesang in Szene setzen. Das Ensemble setzt sich in schon bewährter Manier aus hervorragenden international tätigen Künstlern, beliebten und aus der Region stammenden Größen – unter anderem Harald Wurmsdobler aus Münzkirchen, Eva-Maria Kumpfmüller aus Schärding und Christine Ornetsmüller aus Andorf – sowie vielversprechenden Talenten, wie Michael Zallinger aus Riedau, zusammen.

Aufführungen: Premiere am Samstag, 15. Juni. Weitere Termine: 16., 22., 23., 28., 29. und 30. Juni; Beginn freitags und samstags, um 19.30 Uhr, sonntags, um 18 Uhr, Informationen und Tickets finden Sie hier.

