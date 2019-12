Die Königlichen zu Gast bei den SK Schärding Juniors

Man muss es sich als Verein leisten können, Borussia Dortmund abzusagen. Einer, der das kann und getan hat, sind die SK Schärding Juniors. Durch ihre inzwischen mehrfach ausgezeichnete Nachwuchsarbeit – die Volkszeitung hat berichtet – ist sogar Real Madrid auf die Barockstädter aufmerksam geworden. "Man hat uns angeschrieben und gefragt, ob wir im Jahr 2020 nicht ein Real Madrid Fußballcamp in Schärding ausrichten wollen. So eine Chance können wir uns natürlich nicht entgehen lassen", sagt Reinhard Wagner, Nachwuchsleiter der SK Schärding Juniors. Für die Innviertler ist es eine Ehre, dass neben Real Madrid auch Borussia Dortmund nach 2018 erneut Interesse an einem Fußballcamp in Schärding angemeldet hat.

"Für die Kinder ist es eine einmalige Gelegenheit und die perfekte Chance auf eine sinnvolle Woche in den Sommerferien", sagt Wagner. Im Paket enthalten sind zwei Trainingseinheiten pro Tag, Spielanalyse mit personalisierter Scorecard, Real Madrid Clinic-Trikotset und Trainingsball von adidas, Real Madrid Clinic-Trinkflasche und Sportbeutel, Chance auf sportliches Weiterkommen und Best-Teamplayer-Auszeichnung und sportgerechtes Mittagessen.

Präsident gratulierte per Video

Eine besondere Überraschung gab es für die 140 Nachwuchsfußballer des SK Schärding und ihre Eltern bei der diesjährigen Weihnachtsfeier im Kubinsaal. Bundespräsident Alexander Van der Bellen meldete sich per Videobotschaft und gratulierte dem gesamten Verein zur hervorragenden Zusammenarbeit und der vorbildhaften Integration von Kindern mit Migrationshintergrund, die heuer vom ÖFB mit dem zweiten Platz beim Social Football Award prämiert wurde. "In den vergangenen Jahren gab es viele Herausforderungen, die Sie gemeinsam bewältigt haben: die Stadt Schärding, die Bevölkerung, der Fußballverein und die Jugendabteilung des SK Schärding. Gut so! Der Klub hat in vielen jungen Menschen auch die Freude am Kicken geweckt. Mehr als 30 Prozent haben sogenannten Migrationshintergrund. Ein Beweis dafür, dass Integration gerade im Sport gut gelingen kann." Diese Worte und das Lob des Bundespräsidenten werden den jungen Kickern noch lange in bester Erinnerung bleiben. Unvergesslich soll auch das Real Madrid Fußballcamp werden.

Anmeldung für das Real Madrid Fußballcamp von 10. bis 14. August 2020 online (frmclinics.at/termine/oesterreich/sk-schaerding) oder auf Facebook (SK Schärding Juniors). Medienpartner des Fußballcamps sind die OÖN.

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at