"Die Jungen müssen den Alten helfen"

Vor allem die Älteren gilt es vor einer Corona-Infektion zu schützen. Vielerorts helfen Nachbarn aus, damit Menschen der Risikogruppe auch für lebensnotwendige Erledigungen, wie dem Einkauf, nicht selbst aus dem Haus gehen müssen. Auch in Mattighofen gibt es solche Unterstützung. Unter anderem von der Gruppe "Unterstützungsverein Erste Hilfe" (UVEH). "Es gibt bestimmt ältere oder kranke Menschen, die sonst niemanden haben, der für sie den Einkauf erledigen kann. Deshalb wollen wir mit unserem kostenlosen Einkaufsservice helfen", sagt Obfrau Christa Luttinger. Acht Mitglieder hat der gemeinnützige Verein, der sonst kostenlose Krankenbetten verleiht, sie alle wollen helfen, wenn sie gebraucht werden. Melden können sich Menschen, die diesen Einkaufsservice nutzen wollen bei der Obfrau unter 0650/4157233.

Es gibt auch andere Stellen, die ähnliche Unterstützung bieten, zum Beispiel das Taxiunternehmen Sattlecker. Für ihren Vater habe sie die Einkäufe und Erledigungen übernommen, er zähle ja zur Risikogruppe, sagt Veronika Sattlecker. Weil viele ihrer Fahrgäste auch ein erhöhtes Risiko für schwere Corona-Krankheitsverläufe haben, möchte sie auch ihnen helfen. "Denn, wenn wir Jüngeren die Älteren nicht unterstützen, wer macht es dann?" sagt sie. Deshalb bieten die vier Fahrer vom Taxi Sattlecker einen Einkaufs- und Erledigungsservice an. "Das beginnt bei der Lebensmittelversorgung. Wir gehen für die älteren Menschen einkaufen und besorgen, was sie brauchen. Aber auch Rezepte bei den Ärzten können auf Wunsch geholt und in weiterer Folge auch die Medikamente in den Apotheken gekauft werden", sagt sie. So möchte sie mithelfen, die Verbreitung des Virus einzudämmen – solange sie noch fahren darf. Erste Nachahmer hat ihr angebotener Service schon: Roland Strahberger vom City-Taxi in Braunau hat sich dazu entschlossen, nach dem Vorbild von Sattlecker auch Einkaufs- und Erledigungsfahrten für die Braunauer Bevölkerung zu erledigen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.