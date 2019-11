Das Bezirkspolizeikommando und die Polizeiinspektion Braunau, die sich beide derzeit am Laaber Holzweg befinden, werden in das Geburtshaus Hitlers in der Salzburger Vorstadt einziehen. Das hat das Innenministerium kürzlich verkündet, die Reaktionen der Braunauer sind, wie berichtet, meist positiv. Zufrieden mit dieser Nachnutzung zeigt sich auch der Landesverband Oberösterreich der Antifaschisten, Widerstandskämpfer und Opfer des Faschismus, kurz KZ-Verband/VdA.