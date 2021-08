Achteinhalb Monate nach dem letzten Meisterschaftsspiel bestritt die SPG Friedburg/Pöndorf am Wochenende das erste Saisonspiel in der Oberösterreich-Liga. Beim heiß ersehnten Auftakt trat die Mannschaft von Trainer Robert Pessentheiner auswärts bei Bad Ischl an. Kein einfaches Los, "denn dort musst du erst einmal gewinnen", weiß der Coach. Doch genau das hat seine Mannschaft gemacht.