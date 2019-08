Die Innviertler Fairplay-Champions

Im Juni haben bekanntlich die Meister im oberösterreichischen Fußball-Unterhaus ihren Titel gefeiert, nun wurden die Fairplay-Champions der abgelaufenen Saison 2018/19 geehrt. Im Rahmen einer eigenen Veranstaltung im Casino Linz kürte der OÖ Fußballverband den fairsten Verein aus jeder der 26 Ligen von der LT1 OÖ-Liga abwärts bis in die 2. Klassen. Da in der Landesliga Ost zwei Klubs punktgleich die Wertung für sich entschieden, gibt es heuer insgesamt 27 Preisträger, die auf der Bühne einen Utensiliengutschein in Höhe von jeweils 2000 Euro überreicht bekamen.

Damit hat der OÖFV das Fairplay mit Preisen im Gesamtwert von 54.000 Euro belohnt. „Fairplay zählt zu den wichtigsten Eigenschaften am Fußballplatz und ist uns als Verband ein großes Anliegen. Vereine, die das Bewusstsein für Respekt und korrektes Verhalten fördern und leben, sollen belohnt werden. Mit dem Fairnesspreis wollen wir diesen Vorbildern eine Bühne geben“, freut sich OÖFV-Präsident Götschhofer.

Hervorzuheben ist Seriensieger Union Arnreit, der seine unglaubliche Serie fortsetzen konnte: Der Bezirksligist ist binnen der letzten acht Jahre bereits zum siebten Mal unter den Preisträgern. Unter den 27 geehrten Vereinen waren mit Eggelsberg-Moosdorf (Bezirksliga West), Diersbach (1. Klasse Nordwest), Gilgenberg (1. Klasse Südwest), Geretsberg (2. Klasse Südwest) und Riegerting (2. Klasse West) auch fünf Innviertler. Erster Gratulant auf der Bühne war ebenfalls ein Innviertler: Thomas Reifeltshammer. Er lud jeden Fairplay-Champion mit 25 Personen zu einem Heimspiel der SV Ried ein.