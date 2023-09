Die innovativste HTL in Österreich

BRAUNAU. Äußerst erfolgreich verlaufen ist die Verleihung des Staatspreises "Innovative Schulen" für die HTL in Braunau: Sie konnte sich den zweiten Platz unter allen teilnehmenden Schulen sichern und wurde damit als innovativste HTL in ganz Österreich ausgezeichnet. Bereits zum zehnten Mal verteidigte die Talenteschmiede aus Braunau zusätzlich den Titel "Innovativste Schule" in Oberösterreich, das ist ein Rekord. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die zeigt, dass wir an der HTL Braunau Ausbildung auf höchstem Niveau bieten. Unsere Absolventen sind überaus gefragt in der Wirtschaft und bei Universitäten und Fachhochschulen. Sie lernen bei uns, auch mal über Grenzen hinauszudenken und für vermeintlich unlösbare Probleme Lösungen zu finden", sagt Direktorin Gerda Schneeberger stolz und dankt allen Beteiligten.

Gute Ausstattung, gutes Klima

Seit 50 Jahren besuchen Schülerinnen und Schüler aus nah und fern die HTL in Braunau, die in den vergangenen Jahren zahlreiche Preise und Ehrungen erhalten hat. Die HTL punktet bei den Schülern mit zahlreichen Ausbildungsrichtungen, die nicht nur Neuerungen aus Wirtschaft und Technik im Lehrplan abbilden, sondern auch viele Lerninhalte neben dem normalen Unterricht vermitteln. Regelmäßig finden Projektwochen statt, bei denen die Schüler verschiedene Talente zeigen und auf die Probe stellen können. Auch die Ausstattung für spannende Projekttage ist gegeben: ein neu errichteter Industry-Space, RSF-Medienwerkstatt mit Ton- und Filmstudio inklusive Green-Screen, ein Maker-Labor mit vielen 3D-Druckern sowie weitere Labore und Werkstätten. In der Schule wird auf ein angenehmes Klima geachtet und eine Lehrkraft-Schüler-Beziehung auf Augenhöhe mit vielen Beratungsangeboten und Feedbackschleifen.

Die HTL hat sich mit dem Bewerbungsvideo namens "F**king geil!" für den Staatspreis beworben und konnte damit punkten, Mehr als 6000 Mal wurde das Video auf YouTube bereits geklickt, es wurde komplett hausintern produziert und ist auf der Videoplattform frei zugänglich. "Das Dabeisein bei der Preisverleihung war für mich eine Freude und Anerkennung für meine geleistete Arbeit, und es hat mich unglaublich gefreut, dass wir bei einem so großen österreichweiten Wettbewerb den zweiten Platz erreicht haben und ich damit Schülerin der innovativsten HTL Österreichs bin", sagt unter anderem Hanna Schmidt, die in der Öffentlichkeitsarbeit für die Schule mitwirkte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper