Vor zwei Jahren, also einige Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie, hat Marc Wimmer die Leitung des Wohnhauses der Lebenshilfe Oberösterreich in Braunau übernommen. "Es waren herausfordernde zwei Jahre, aber wir haben es gemeinsam gut gemeistert. Die Mitarbeiter und Bewohner sind in dieser Zeit sicher noch näher zusammengerückt", sagt der 26-Jährige, der bereits während seines Pädagogik-Studiums im Lebenshilfe-Wohnhaus in Mattighofen zu arbeiten begonnen hat.