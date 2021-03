Die heimischen Wälder werden auch mit Innviertler Fachwissen "umgebaut"

42 Prozent der Fläche Oberösterreichs sind mit Wald bedeckt. Der Klimawandel und der Borkenkäfer fordern die Waldbesitzer. "Vor allem die Fichte gerät in Bedrängnis", so Agrarlandesrat Max Hiegelsberger. Nun geht es schrittweise an den "Umbau", wobei Fachwissen aus dem Innviertel eine große Rolle spielt.