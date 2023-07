DIE GUTE SEELE IM Hintergrund Vereinslegende feierte im Urlaub

Seit 40 Jahren ist Franz Spatzenegger Vereinsmitglied des FC Munderfing. Der 49-Jährige war Spieler und Obmann und ist nach wie vor sportlicher Leiter seines Heimatvereins. 2010, nachdem der Torjäger, der in seiner Laufbahn 150 Tore erzielte, den elterlichen Betrieb übernahm, trat er etwas kürzer, blieb aber sportlicher Leiter. "Da der FC Munderfing ein tolles Team im Vorstand hatte und die Aufgaben aufgeteilt wurden, habe ich weitergemacht", sagt Spatzenegger. Seine Leidenschaft gab er seinen drei Söhnen weiter, die ebenfalls kicken. "Tobias war jetzt Teil der Meistermannschaft." Für den begeisterten Mountainbiker und Jäger, der seinen Urlaub in Dubai genoss, als sein FCM den Aufstieg fixierte, geht es nun als Funktionär in die Landesliga, wo der Verein zuletzt vor elf Jahren gespielt hat. "Geld spielt heute natürlich eine viel größere Rolle. Das macht es für Vereine, die da nicht mitgehen wollen, schwierig", sagt der Munderfinger, der die Mentalität einiger junger Spieler kritisiert: "Als ich als junger Bursche für die Ersatzbank nominiert wurde, war das eine Ehre für mich. Heute ist es so, dass viele lieber in der 1b spielen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper