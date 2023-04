Die gute Seele der "Sauwaldveilchen"

Sein Zuhause ist der Fußballplatz. Konkret: das Esternberger Heinz-Ertl-Stadion. Seit knapp 15 Jahren ist Alois Dullinger Zeugwart der Union Esternberg und hat in dieser Zeit alle Höhen und Tiefen des Langzeit-Landesligisten hautnah miterlebt. Vier Mal in der Woche arbeitet Dullinger am Platz und für seinen Verein. Damit am Spieltag alles seine Ordnung in der Esternberger Kabine hat.