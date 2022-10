Die große Welt im Kleinformat: Rieder Modellbaumesse lockt Jung und Alt

Modelleisenbahnanlagen, ferngesteuerte Flugzeuge, Rennautos, die über die Halle rasen und spektakuläre Drifts hinlegen, Lego-Modellbauten zum Staunen: Die Welt im Miniaturformat fasziniert nicht nur die Kinder, auch für die Erwachsenen bietet die 14. Internationale Modellbaumesse am 15. und 16. Oktober in Ried viel Faszinierendes. In neun Hallen stellen rund 180 Firmen und Vereine ihre Modelle und Produkte vor. Es wird aber nicht nur ausgestellt, sondern auch vorgeführt – an beiden Tagen gibt es spektakuläre Vorführungen in der Luft, im Wasser und am Boden.

Die Messe sei so etwas wie ein "Pflichtevent für Neueinsteiger, Modellbau-Profis oder Familien", sagt Messedirektor Helmut Slezak, der die Rieder Modellbaumesse als eine der bedeutendsten Messen in Österreich in dieser Art bezeichnet: "Hochklassiges Programm, einzigartige Atmosphäre und beeindruckende Ausstellungsstücke", wie Slezak die Säulen der Messe umreißt. Projektleiter Fabian Berneder hebt hervor, dass die Messe nicht nur die Ausstellung und Vorführungen bietet, sondern auch die Möglichkeit zum Stöbern und Einkaufen.

Von Eisenbahn bis Playmobil

Einer der ältesten Modellbauvereine, die auf der Messe ausstellen, ist der 1. Modellbahnclub Ried, der seit 40 Jahren auf der Messe eine Bühne für eine faszinierende Anlage erhält: "Das ist für uns das ultimative Highlight", wie Obmann Hermann Höllinger sagt.

Modellbau zeigt sich in Ried in seiner vielfältigen Art: Karton- und Plastikmodellbau, Modelleisenbahnen, RC-Modellbau (ferngesteuert) sowie Lego und Playmobil sind nur einige der Bereiche. Neu ist diesmal ein Lego-Schnellbau-Wettbewerb für junge Besucher. Wer mitmachen möchte, kann sich anmelden unter www.modellbau-ried.at Neu ist auch eine Playmobil-Ausstellung (in Halle 12) mit den Schwerpunkten "Bauernhof" und "Star Trek". Beim Glücksrad gibt es zweimal täglich die Chance, Preise zu gewinnen.

Eine der Besonderheiten auf der diesjährigen Modellbaumesse ist auch eine Ausstellung zum 75-Jahr-Jubiläum von Ferrari. Dazu werden viele Miniaturmodelle sowie ein Original aus dem Jahr 1977 erwartet.

Die Modellbaumesse ist am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Oktober, jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Karten können auch online bestellt werden: www.modellbau-ried.at und sind auch bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen erhältlich. Informationen, auch unter www.modellbau-ried.at