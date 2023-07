"Die größten Spiele aller Zeiten" erlebt

Etliche Fernsehsender haben live übertragen, rund 7000 Athleten aus 170 Nationen waren am Start und 50.000 Fans bei der Eröffnungsfeier im Berliner Olympiastadion vor Ort. Die Rede ist von den Special Olympics World Games in Berlin, Wettkämpfe für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung.

Österreich war mit 62 Sportlern und 29 Trainern in 15 Sommersportarten vertreten. Vier Sportler der Lebenshilfe Oberösterreich – darunter Daniel Weilhartner aus Lambrechten und Melinda Baumgartlinger aus Ried von der Lebenshilfe-Werkstätte in Ried – vertraten Oberösterreich in Berlin. Die Rieder machten sich Hoffnungen auf Medaillen. Die beiden traten über 50 Meter und 100 Meter an. "In den Einzelbewerben verlief es mit zwei Disqualifikationen nicht nach Wunsch", sagt Maria Gruber, Trainerin und Lebenshilfe-Mitarbeiterin. "Zum einen waren es technische Fehler, die Daniel und Melinda machten, da ging die Disqualifikation schon in Ordnung. Zum anderen wurden die Athleten disqualifiziert, weil sie einfach zu schnell waren", so Gruber weiter. Zur Erklärung: Für die Athleten gibt es ein vorgegebenes Zeitfenster, in dem sie nicht schneller oder langsamer sein dürfen. Es handle sich um die Special Olympics World Games, da solle man vielleicht nicht unbedingt experimentieren, sagt die Riederin, die betont, dass diese Regelungen neu gewesen waren.

Melinda Baumgartlinger durfte am Ende noch in der Staffel mitlaufen, die auf dem vierten Platz landete. "Ein Riesenerfolg für Österreich", sagt Gruber, die von einer unglaublichen Stimmung bei den Spielen berichtete. So sah es auch Daniel Weilhartner: "Wir haben so viele nette Menschen kennengelernt und es war eine schöne Erfahrung. Ich hatte wirklich viel Spaß."

Der 20-Jährige hatte auch nach den Spielen die große Ehre, stellvertretend für die anderen Sportler beim Empfang in der Hofburg, Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen begrüßen zu dürfen. "Am Anfang war ich schon nervös, aber ich habe mich gut vorbereitet", sagt der Lambrechtner voller Stolz.

