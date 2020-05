Die Sehnsucht, Kinder, Enkel oder Eltern wiederzusehen, ist groß. Für Familien, die grenzüberschreitend wohnen, bleibt sie noch unerfüllt. Eine Simbacherin ist traurig, weil sie ihre Tochter in Braunau nicht besuchen darf. Der Braunauer Raimund Buch bedauert in einem Leserbrief, der in den OÖN veröffentlicht wurde, dass er seine Tochter und seine Enkelin nicht sehen kann, die nur fünf Kilometer entfernt leben.