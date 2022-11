"Die Grenze gibt es in den Köpfen nicht mehr"

Zahlreiche Unternehmen, Vereine, Initiativen und Projekte setzten schon längst auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Vor zwanzig Jahren, als Initiator Reinhold Klika den Aenus-Preis ins Leben rief, war diese grenzüberschreitende Arbeit nur vereinzelt spürbar, heute ist sie in allen Bereichen kaum wegzudenken. "Wie viel uns verbindet, haben wir gespürt, als die Grenzen während der Corona-Pandemie plötzlich wieder geschlossen waren", sagte Klika beim Jubiläumsabend im Schloss Ranshofen.

Rund 100 geladene Gäste blickten gemeinsam zurück auf zwanzig Jahre grenzüberschreitende Zusammenarbeit und zwanzig Jahre Aenus. Beinahe alle Gewinner bzw. deren Vertreter waren beim Festabend dabei. Auch der "Geburtshelfer" Christoph Leitl. Der langjährige Präsident der WKO Österreich und der europäischen Wirtschaftskammer hielt eine flammende Rede für Europa und lobte vor allem die Region Innviertel und Bayern: "Wir können von euch lernen, wie Miteinander funktioniert", betonte er im Hinblick auf die zahlreichen grenzüberschreitenden Verbindungen. Auch die "große" Politik müsse sich ein Vorbild an der "kleinen" hier in der Region nehmen. "Wir müssen Europa einen, um in der Welt eine Rolle zu spielen", sagte er.

Blick ins Jahr 2001: Der erste Aenus-Preis ging an die Braunauer Firma F&K Delvotec. Bild: mala, vowe, Ron Ronsen, privat

Blick auch in die Zukunft

Zu Wort kamen auch zahlreiche Vertreter aus der Region, die einerseits die Wichtigkeit der Zusammenarbeit betonten, andererseits aber auch Probleme ansprachen, die es noch zu lösen gilt. Unter anderem die Homeoffice-Regelung für Grenzgänger (die OÖN berichteten), die Grenzgängerlandesverband-Obmann Gerald Hamminger anführte. Was während der Corona-Zeit pausieren musste, muss sich mit viel Engagement erst wieder erholen: Zum Beispiel grenzüberschreitende Musikprojekte, die seit der Pandemie leiden, wie der Mühldorfer Musikschulleiter Thomas Breitsameter erklärte.

Das Gemeinsame werde weiterhin im Fokus bleiben, das war der Tenor des Abends, weiterhin nach dem Motto: Vom Nebeneinander zum Miteinander.

Die Preisträger der vergangenen zwei Jahrzehnte

Der erste Aenus wurde 2001 überreicht (Feier coronabedingt heuer). Seither gab es 157 Einreichungen und zwanzig Preisträger:

2001: Grenzgänger-Landesverband Oberösterreich, Firma F & K Delvotec, Braunau

2003: Geothermie Braunau-Simbach, Inn-Salzach-Euregio-Jugendorchester, Grenzoffensive;

2006: Krankenhaus Braunau-Simbach, Musik-Hauptschulen Schärding und Ruhstorf, Gemeinden Wernstein und Neuburg am Inn, Verein „Fepo“;

2008: Ausstellungsverein Messe Braunau, Personenkomitee Kopfing-Aidenbach, Ornithologische ARGE Unterer Inn;

2011: Druck & Verlag Vierlinger, Simbach, Rotes Kreuz (Grenzüberschreitender Rettungsdienst);

2014: Alpenverein Braunau und Simbach, Arnstorfer Tafel (Ausgabestelle Braunau), heuteessen.com;

2017: „Turbo“-HTL Braunau, Bürgerinsel Burghausen, Hochwasserhilfe Feuerwehren.

Nachgefragt