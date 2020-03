Aktuell hat die Marktgemeinde Ostermiething etwa 3300 Einwohner. Mittlerweile ist es 20 Jahre her, seit ich mit meiner Familie ins Innviertel gezogen bin. Die nachhaltigste Veränderung in dieser Zeit war die Verlängerung der Salzburger Lokalbahn von Trimmelkam nach Ostermiething im Jahr 2013. Wochentags ist man jetzt am Morgen und am Abend in 45 Minuten in Salzburg, ohne Umsteigen. Die Lokalbahn ist problemlos für Menschen im Rollstuhl – wie mich – benützbar.