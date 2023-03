Die Frauenzeitung – von Frauen für Frauen

Mental Load, Alltagssexismus, das liebe Geld, Erziehung: So vielfältig die Frauen, so vielfältig die Themen: Was Frauen bewegt und warum das auch Männersache ist. Alle Artikel aus der Sonderausgabe lesen Sie auf nachrichten.at/innviertel.

OÖN-Frauentag am 3. März

Den Internationalen Frauentag nehmen die Linzer OÖN- Redakteurinnen zum Anlass und veranstalten – zum bereits fünften Mal – einen Tag nur für Frauen. Am Freitag, 3. März, laden wir Sie von 9.30 bis 17 Uhr in die Promenaden-Galerien ein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Programm im Detail im OÖN-Forum:

"Für uns soll’s rote Rosen regnen" - Musikalische Unterhaltung mit Gabriele Deutsch und David Wagner Workshops im Seminarraum: 10 bis 16 Uhr, Coaching mit Publikum, Stylistin Andrea Lehner coacht sechs Frauen hinsichtlich Make-up und Frisur. Die Besucherinnen des OÖN-Frauentags sind eingeladen, bei den Veränderungen zuzusehen.

