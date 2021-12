"Schwarzer!" Früher hat sich der Rauchfangkehrer auf diese Weise bemerkbar gemacht, wenn er zum Schornsteinfegen in die Häuser gekommen ist. Früher waren das ausschließlich Männer. Das ist meist auch heute so – nicht aber in Ried, wo seit acht Jahren mit Alexandra Anzengruber eine junge Frau in diesem Beruf arbeitet. Im Interview der Woche spricht die Frau aus Weibern über Kollegen, Dreck, Digitalisierung und Vögel, die sie aus Kaminen gerettet hat.