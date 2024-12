Die Flucht in die Freiheit führte sie über Ried

Der Ort ist der gleiche wie damals vor 35 Jahren, die Stimmung ist diesmal zwar gelöster – die Emotionen sind aber noch genauso aufgewühlt wie damals. Am Tisch beim Rieder Ehepaar Gottfried und Waltraud Gansinger sitzen Tina und Gerhard Schwerin. Es ist jenes Ehepaar, dem die beiden Rieder am 13. September 1989 auf ihrer abenteuerlichen Flucht aus der DDR spontan ein Quartier für die Nacht gegeben haben. Nicht nur die Flucht, auch das Zusammentreffen mit den beiden Riedern damals war aufregend. Es sind Erlebnisse, die sich für immer ins Gedächtnis eingegraben haben, wie sich beim Gespräch mit Tina und Gerhard Schwerin zeigt.

„Was will denn der von uns?“

Zwei Tage lang waren der damals 35-jährige Arzt Gerhard Schwerin und seine 25-jährige Frau Tina, eine Kinderkrankenschwester, mit ihrer knapp zwei Jahre alten Tochter Sarah in ihrem „Trabi“ auf der Flucht aus der DDR. Über die CSSR und Ungarn waren sie am Grenzübergang Klingenbach nach Österreich eingereist und endlich in Freiheit. Auf der Fahrt Richtung Deutschland kam es dann am 13. September zur aufregenden Begegnung der Schwerins mit Gottfried Gansinger.

„Die Autobahn war nicht bis Deutschland durchgehend, und auf der Landstraße hat plötzlich hinter mir ein Auto immer wieder gehupt und mit der Lichthupe Zeichen gegeben“, erzählt Gerhard Schwerin. „Ich dachte mir, was will denn der? Vielleicht ist das jemand von der Stasi, der uns nun doch noch abfängt“, schildert der Deutsche. In Tumeltsham hielt er seinen Trabi dann doch an, ging ziemlich aufgewühlt zum Volvo-Fahrer und fragte: „Was wollen Sie?“ „Ich möchte Sie heute Abend zu uns einladen, Sie können über Nacht bei uns bleiben. Meine Frau hab ich schon angerufen, die erwartet uns“, so lautete die Antwort von Volvo-Fahrer Gottfried Gansinger. „Können wir ihm trauen, sollen wir das riskieren? Meine Frau und ich haben echt gezweifelt. Von wo sollte er denn angerufen haben“, erzählt der Deutsche. „Dass es so etwas wie ein Autotelefon gab, das wussten wir in der DDR damals nicht...“. „Ich hab zu meinem Mann gesagt: Kommt gar nicht in Frage! Aber er hat gemeint: Der ist so freundlich, der meint es ernst“, erzählt Tina Schwerin.

„Es war mühsam!“

Gottfried Gansinger schildert die Momente aus seiner Sicht: „Ich hab nach Meggenhofen auf der Bundesstraße vor mir einen Trabi gesehen, und aus dem Rückfenster hat mich ein kleines Mädchen mit großen Kulleraugen angesehen. Ich hab den Tag über in den Nachrichten immer wieder von den Flüchtenden gehört, und als ich die Kleine gesehen habe, war klar: Die Familie laden wir ein! Aber das war mühsam, sie zu überzeugen. Ich hab gehupt, aufgeblendet, gedeutet – lang hätt ich’s nicht mehr probiert, aber dann ist der Trabi doch stehen geblieben“, erzählt Gansinger.

„Es wurde ein wunderschöner und sehr langer Abend, die Waltraud (Gansinger, Anm.) hat gekocht, und wir haben zum ersten Mal Lasagne gegessen. Unsere kleine Sarah war völlig überdreht und ist dann irgendwann erschöpft, aber zufrieden eingeschlafen“, erinnert sich Tina Schwerin.

Ein Leben hinter sich gelassen

Am 12. September hatte die junge Familie ihr damaliges Leben hinter sich gelassen, Abschiedsbriefe an die Eltern hinterlassen und sich auf die geheime Flucht über Ungarn in den Westen aufgemacht. Kurz zuvor hatte Ungarn für DDR-Bürger, die ein Visum für Ungarn hatten, deren Ausreise nach Österreich ermöglicht. „Unsere Flucht war konspirativ geplant und wurde konspirativ durchgeführt. Diese Gelegenheit mussten wir nutzen. Ich wusste, wir müssen nach Ungarn kommen, von dort werden wir es nach Österreich schaffen“, sagt Gerhard Schwerin.

Sehen wir uns jemals wieder?

„Das Schlimmste war, dass wir nicht wussten, ob wir unsere Eltern, Familie und Freunde jemals wiedersehen würden“, schildern die Schwerins mit gebrochener Stimme und Tränen in den Augen. Und Tina Schwerin erinnert sich an den Augenblick, als sie die Grenze in Klingenbach im Burgenland passierten: „Da hat der Grenzbeamte eine Bewegung mit dem Arm gemacht und uns mit einem Lächeln gedeutet, dass wir weiterfahren können. Dieser Moment war unglaublich, das werde ich nie vergessen.“ „Tina war völlig aufgelöst, wir haben kilometerweit nur noch geheult“, erzählt Gerhard Schwerin.

Nach der unerwarteten Begegnung mit der Rieder Familie führte der weitere Weg der Schwerins am 14. September in die Bundesrepublik. In Hagen wurde der Familie eine kleine Wohnung zur Verfügung gestellt. Gerhard Schwerin bekam eine Stelle als Arzt und ließ sich Jahre später als Facharzt für Innere Medizin/Kardiologie in Oelde (Nordrhein-Westfalen) nieder, wo die Schwerins bis heute leben. 1992 kam Sohn Tobias zur Welt.

Gerhard Schwerin hat die abenteuerliche Flucht in Buchform gebracht. Das erste Exemplar davon – „Bye bye DDR – Unser Weg in die Freiheit“ – wurde am Mittwochabend den Gansingers in Ried überreicht.

"Man flüchtet in Gedanken so oft"

Details zu den Fluchtplänen der Familie Schwerin: "Für uns ist festgestanden, dass es nach dieser Flucht uns als Familie besser geht“, sagt Tina Schwerin. Vier Wochen lang war bei ihr und ihrem Mann der Entschluss gereift, diese Flucht in den Westen anzutreten, nachdem Ungarn die Grenzen geöffnet hatte. „Was das mit unserer Tochter traumatisch machen könnte, darüber habe ich damals als 25-Jährige nicht nachgedacht“, sagt sie 35 Jahre später. Vielmehr seien damals alle Eventualitäten ins Kalkül gefasst worden: „Wir hatten sogar Schlafmittel für die Kleine mit, falls wir durch einen Fluss oder einen See schwimmen müssen.“

Dokumente im Trabi versteckt

„Man flüchtet in Gedanken so oft und spielt alles durch“, sagt Tina Schwerin mit nachdenklicher Miene. Tagelang wurde alles akribisch vorbereitet, Gerhard Schwerin hob fast das gesamte Geld ab, besorgte ein Visum für den „Ungarn-Urlaub“, versteckte die wichtigsten Dokumente in Hohlräumen ihres Trabi, schrieb Abschiedsbriefe an Eltern und Tinas Bruder, der die Einrichtung ihrer Wohnung bekommen sollte, sprach eine Nachricht an seine Kollegen auf Tonbandkassette, und dann brach die Familie am 12. September gegen Mittag von Magdeburg aus auf. Durch die damalige CSSR ging es bis nach Bratislava. An der Grenze zu Ungarn wurde die Familie kontrolliert, ob sie ein Visum habe, und durfte nach Ungarn einreisen. „Die Strecke nach Györ kannten wir von mehreren Ungarn-Urlauben, und als wir in Ungarn waren, war uns klar: Wir kommen hier raus“, erzählen Gerhard und Tina Schwerin.

„Ist das ein Überfall?“

Warum Gerhard Schwerin gezögert hat, als ihn Gottfried Gansinger auf der Fahrt Richtung Deutschland angehupt hat, schildert der pensionierte Mediziner: „Wir konnten in der DDR West-Fernsehen empfangen und kannten die Sendung ,Aktenzeichen XY ungelöst‘. Da war manchmal von Überfällen auf offener Straße die Rede, und das ist uns in diesem Augenblick in den Sinn gekommen“, wie Gerhard Schwerin heute lachend erzählt.

Gottfried Gansinger muss auch heute noch lachen über die Beharrlichkeit, mit der sich Trabi-Fahrer Schwerin gegen sein Hilfsangebot gewehrt hat: „I hab mir gedacht – was ist mit dem los?“

