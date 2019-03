Die "Festung" der Gurtner soll halten

GURTEN / RIED. Fußball: Für den Rückrunden-Auftakt hat sich die Union Gurten ein klares Ziel gesteckt: Auch im achten Heimspiel der Saison auf eigenem Platz ungeschlagen zu bleiben.

Belmin Cirkic (li.) wurde von den Ried Amateuren an Gurten verliehen. Bild: Furtner

Nach mehr als vier Monaten Pause geht es in der Regionalliga Mitte wieder um Meisterschaftspunkte, startet für die 16 Mannschaften am Wochenende die entscheidende Frühjahrssaison. Die Union Gurten konnte in der Hinrunde zwar mit einigen tollen Ergebnissen gegen namhafte Teams aufzeigen, da man in den restlichen Partien aber zu oft leichtfertig Punkte liegenließ, musste man sich am Ende mit dem zwölften Rang zufriedengeben. Die Liga zeigt sich jedoch sehr ausgeglichen. Deshalb hofft man in Gurten darauf, schnell wieder den einen oder anderen Platz gutmachen zu können. "Der ganze Verlauf der Vorbereitungszeit war sehr zufriedenstellend, herrscht nach harter Arbeit und einem tollen Trainingslager in Slowenien eine sehr positive Stimmung im Verein", blickt Sektionsleiter Franz Reisegger zuversichtlich auf die bevorstehende Rückrunde.

Fünf "Neue" bei Gurten

Auch am Transfermarkt waren die Gurtner nicht untätig, stehen dem Abgang von Marko Kolakovic gleich fünf Neuzugänge gegenüber. Dabei werden vor allem Belmin Cirkic und Tom Kreilinger schon zu Beginn eine wichtige Rolle spielen. Während der von den Jungen Wikingern ausgeliehene und technisch sehr versierte Cirkic das Offensivspiel weiter beleben soll, findet sich der von Braunau kommende Tom Kreilinger in Abwesenheit des noch verletzten Tobias Schott im defensiven Mittelfeld wieder.

Zum Frühjahrsauftakt steht der Mannschaft von Peter Madritsch nun gleich eine schwierige Aufgabe bevor, ist am Freitagnachmittag (16 Uhr) der viertplatzierte FC Gleisdorf zu Gast. Das erste Duell der beiden Mannschaften konnte die Union Gurten zwar für sich entscheiden, die ambitionierten Steirer wurden im Verlauf der Saison aber immer besser und haben sich im Winter weiter verstärkt. "Der Gegner wird uns einiges abverlangen, zuhause können wir aber gegen jeden Gegner bestehen", will Franz Reisegger mit seiner Mannschaft auch im achten Heimspiel der Saison ungeschlagen bleiben.

Top-Spiel zum Auftakt

In der OÖ-Liga kommt es beim Rückrundenauftakt zu einem Top-Spiel, treffen die viertplatzierten Jungen Wikinger auswärts auf den Tabellenzweiten aus Oedt. Während bei der ASKÖ Oedt eine derartige Platzierung zu erwarten war, hätten den Rieder Amateuren wohl nur wenige eine so starke Herbstmeisterschaft zugetraut. Unter Trainer Miron Muslic begeisterten die äußerst jungen Rieder mit spielstarkem Fußball und sind somit nur vier Punkte vom Tabellenführer aus Wallern getrennt.

Auf dem Trainerposten kam es im Winter aber zu einer Veränderung, da sich Muslic neben Cheftrainer Gerald Baumgartner gänzlich auf die Aufgabe als Co-Trainer der Profis konzentriert. Bei der Nachbesetzung entschied man sich in Ried für eine interne Lösung, übernahm mit dem bisherigen Co-Trainer Stefan Unterberger ein Mann, der bereits Teil des Erfolges war und das Team bestens kennt. Auch die Vorbereitungsphase verlief sehr gut, konnte man unter anderem mit einem Sieg über den Regionalligisten Anif aufzeigen. "Auch wenn die Ergebnisse in den Testspielen nicht überzubewerten sind, bin ich mit den Leistungen sehr zufrieden", so der Neo-Coach. Da neben Belmin Cirkic noch andere den Verein verließen, rücken erneut Spieler aus der Akademie (U18) nach. Im Kader der Amateurmannschaft finden sich somit neben Ergänzungen von den Profis beinahe ausschließlich 2000er oder noch jüngere Jahrgänge.

Nichtsdestotrotz will man sich im Frühjahr ähnlich stark präsentieren wie in der ersten Saisonhälfte. "Wenn die Burschen am Limit arbeiten und es auch auf den Platz bringen, dann werden wir das schaffen", zeigt sich Stefan Unterberger optimistisch. Am Samstag (15 Uhr) können die Innviertler beim Ligaprimus nur gewinnen, mit einem 1:1-Unentschieden gelang aber auch schon im ersten Saisonduell eine Überraschung. "Niemand rechnet mit uns, trotzdem wollen wir den Gegner an seine Grenzen bringen", sind die Jungwikinger bereit für die Herausforderung.

Die Spieltermine

Regionalliga, 16. Runde: Freitag, 8. März, 19 Uhr: Vöcklamarkt – FC Wels, Weiz – Völkermarkt, Allerheiligen – Kalsdorf. Samstag, 9. März, 14.30 Uhr: WAC Amateure – Lendorf; 15 Uhr: Bad Gleichenberg – GAK 1902, ATSV Stadl-Paura – Sturm Graz Amateure; 16 Uhr: WSC Hertha – Deutschlandsberg, Gurten – Gleisdorf 09.

Oberösterreich-Liga, 16. Runde: Freitag, 8. März, 19 Uhr: Gmunden – St. Martin im Mühlkreis, St. Florian – Edelweiß, Donau Linz – Bad Ischl, Spielgemeinschaft Weißkirchen/Allhaming – Wallern, Micheldorf – Grieskirchen. Samstag, 9. März, 15 Uhr: Pregarten – SC Marchtrenk, ASKÖ Oedt – Junge Wikinger Ried. Sonntag, 10. März, 15 Uhr: Perg – St. Valentin

