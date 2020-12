Die Fackel brennt wieder: Störung bei OMV

Am Wochenende gab es in der OMV-Raffinerie in Burghausen einen Anlagenausfall. Die Burghausener und die Innviertler, vor allem jene an der Grenze, konnten das anhand der brennenden Fackel erahnen. Denn im Zuge des Sicherheitskonzeptes wurde das Fackelsystem automatisch zum kontrollierten Abfahren der Anlagen und zur sicheren Verbrennung überschüssigen Gases aktiviert.

In kürzester Zeit konnten die OMV-Experten den Fehler finden und die defekte Steuerung wieder instand setzen, so die OMV-Raffinerie in einer Aussendung. Seit Montagvormittag sind auch die letzten Teil- und Nebenanlagen am Wiederanfahren. Im Zuge dessen kommt es weiterhin zu Fackelbetrieb, die OMV rechnet damit in wechselnder Intensität bis voraussichtlich Samstag, 26. Dezember. Das Unternehmen entschuldigt sich bei der Bevölkerung für die Irritationen und Störungen. Vor allem am Wochenende kam es zu einer sehr starken Fackelintensität mit Geräuschen in der ersten Phase. Behörden, Einsatzkräfte und umliegende Gemeinden wurden darüber sofort informiert.

Die Fackel ist ein Teil des Sicherheitssystems der OMV-Raffinerie, mit dem ein kontrolliertes Abfahren der Anlagen gewährleistet wird – die überschüssigen Gasmengen können damit kontrolliert verbrannt werden.