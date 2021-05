Gesund, genesen oder geimpft: Auch wenn die 3G-Regel in Kombination mit Abstandsbestimmungen die "Rückkehr" nicht unbedingt erleichtert, überwiegt in den meisten Branchen angesichts der gestern in Kraft getretenen Lockerungen die Zuversicht. Ein touristischer Leitbetrieb ist die Therme Geinberg. Dort war gestern schon einiges los, wie Marketingleiterin Natalie Schwendtner sagt: "Es sind schon viele Gäste ins Vitalhotel angereist, und die Stimmung war gut, auch wenn der Check-in etwas