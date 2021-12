Die Temperaturen sinken, der erste Schnee fällt, viele haben schon Kekse und Lebkuchen gebacken. Doch nichts läutet Weihnachten mehr ein, als ein schön geschmückter Christbaum. Wenn er am Heiligen Abend aufgestellt wird, lässt er Tausende Kinderaugen strahlen. Die Verkaufssaison der Weihnachtsbäume ist bereits in vollem Gange. Ab morgen startet auch der Mininger Forstwirt Hannes Gadermair mit dem Direktverkauf seiner Bäume in Geinberg und im Mondseeland.