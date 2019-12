Sie wirken beide selbstbewusst und sind überzeugt, die richtige Entscheidung in ihrer Schullaufbahn getroffen zu haben – sie haben sich nämlich für eine Ausbildung an der HTL Ried entschieden: Claudia Zweimüller (16) aus Neuhofen und Sophia Zorbach (17) aus Münzkirchen. Claudia absolviert den Zweig Leichtbau, Sophia den Ausbildungszweig Agrar- und Umwelttechnik. Im Interview sprechen sie über ihre Erfahrungen als Mädchen in der Technik.