Die Bürgermeisterfrage wurde in zwei Innviertler Bezirkshauptstädten vertagt

Zwei Stichwahlen, ein klares Erstergebnis – das ist die Bilanz nach der Wahl in den drei Innviertler Bezirkshauptstädten. Während in Braunau Bürgermeister Johannes Waidbacher mit knapp 55 Prozent überlegen im ersten Wahlgang triumphiert hat, entscheidet in Ried und Schärding eine Stichwahl.