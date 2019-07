Die besten Mäher Europas sind bei der EM in Sankt Florian am Start

Die Fläche misst zehn mal zehn Meter – für die Herren. Damen und Kinder müssen eine Wiesenfläche von sieben mal fünf Metern mit der Sense mähen. Das sind die Vorgaben bei der Europameisterschaft im Handmähen, die am 14. und 15. August in St. Florian am Inn stattfindet, veranstaltet von den Landjugendgruppen Diersbach und Taufkirchen in Zusammenarbeit mit der Landjugend OÖ.

Entscheidend sind Schnelligkeit, Technik und Sauberkeit des Mähens, diese Kriterien werden für die Bewertung herangezogen. Alles erfolgt mit reiner Muskelkraft, das Sensenmähen hat mittlerweile Spitzensport-Charakter. Amtierender Europameister ist der Offenhausener (Bezirk Wels Land) Bernhard Selinger, der bei der vergangenen EM die 100 Quadratmeter große Fläche in 2 Minuten und 13 Sekunden abgemäht hatte. Bei den Frauen hält die Salzburgerin Elisabeth Schilcher den EM-Rekord: 53 Sekunden für 35 Quadratemeter Wiese.

Vorbereitung seit einem Jahr

Seit einem Jahr laufen bei den Innviertler Landjugendgruppen aus Diersbach und Taufkirchen die Vorbereitungen für das Großereignis. Acht Mitglieder beider Gruppen bilden das Projektteam. Mit rund 150 Mitgliedern stellen beide Gruppen eine mächtige Mannschaft für die Durchführung der Europameisterschaft. "Jung und Alt helfen bei diesem Großevent zusammen", sagt Markus Schmiedseder von der Landjugend Diersbach. Die Handmäh-Europameisterschaft wurde übrigens als "Green Event" ausgezeichnet, was bedeutet, dass während der gesamten Organisation Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte beachtet werden und klimafreundliche Maßnahmen gesetzt werden. Auch Müllvermeidung wird groß geschrieben.

Sechs Innviertler am Start

Die Handmäh-EM findet alle zwei Jahre in den teilnehmenden Ländern (Österreich, Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Slowenien, Slowakei und Tschechien) sowie den Regionen Südtirol und Baskenland statt. An der EM in St. Florian werden 34 Frauen, 67 Herren und 22 Kinder teilnehmen. Von den 123 Teilnehmern stammen 23 aus Österreich, 15 davon aus Oberösterreich und sechs aus dem Innviertel. Rund um die Mähbewerbe wird auch ein Unterhaltungsprogramm sowie eine Landmaschinenschau geboten.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at