Es läuft. Und zwar so gut nach Plan, dass am Montag, wie von Anfang an kommuniziert, die Mattigtalbahn wieder fährt und der Schienenersatzverkehr Geschichte ist. Die Zuggäste kommen ab Montag in den Genuss von drei neu umgebauten Bahnhöfen entlang der Strecke zwischen Neumarkt am Wallersee und Braunau. "Das ist ein großer Schritt Richtung Elektrifizierung der Mattigtalbahn", sagt Klaus Baumgartner von der ÖBB.