Die andere Seite: Bilder von Wolfgang Friedwagner zum 60. Todestag Kubins

RIED, WERNSTEIN. "Ich habe viel Respekt vor der Person Alfred Kubin – und vor dem Raum, in dem er gelebt und gearbeitet hat. Kubin hat mich sehr beeinflusst." Das sagt der Maler Wolfgang Friedwagner, der anlässlich des 60. Todestages von Kubin eine bemerkenswerte Werkreihe geschaffen hat. Die Ausstellung der Collagen, Zeichnungen und Radierungen wird am Freitag, 7. Juni (19 Uhr), im Kubin-Haus in Zwickledt eröffnet.

Kubins Roman "Die andere Seite" hat den Rieder Maler fasziniert und zu einer Bilderserie inspiriert, die einerseits diese Faszination widerspiegelt, andererseits aber die abgrundtiefe Welt des Alfred Kubin erforscht. Friedwagner hat mit der ihm seit Jahrzehnten eigenen Akribie die Themen Kubins – Tod, Angst, Verfall, Zerstörung – neu interpretiert, in die Gegenwart transformiert und teils mit künstlerischer Verfremdung neu gestaltet. Es sind keine Kopien, es sind individuelle Zugänge, die Wolfgang Friedwagner dabei gefunden hat, sodass etwas Neues daraus entstanden ist. Sodass er zufrieden, aber ohne Pathos sagt: "Ich bin ein Demiurg, ein Schöpfer."

Ein Spiel mit den Bildern

"Die Menschen wollen das Leben enträtseln, mir aber macht erst sein Geheimnis das Leben schön und lebenswert", schrieb Alfred Kubin einmal. Dieses Zitat stellt Wolfgang Friedwagner seinem Bilderzyklus quasi voran, denn auch er widmet sich auf geheimnisvolle Weise den Fragen des Lebens.

Mehr als drei Jahre lang hat Friedwagner an dem auf dem Roman basierenden Kubin-Zyklus gearbeitet, und er spielt mit dem Roman – sowohl materiell als auch ideell. Denn der Rieder Künstler hat nicht nur die ideellen Motive Kubins auf seine ganz persönliche Art verarbeitet, sondern auch den Roman, indem er diesen zerschnitten und die Fragmente in Collagen neu arrangiert hat.

Wenn Wolfgang Friedwagner von seinen Bildern erzählt, wird die Faszination, die Alfred Kubin auf den Rieder Maler ausgeübt hat, spürbar. Er ist in den vergangenen Jahren eingetaucht in die mysteriöse Welt des Meisters aus Zwickledt, weiß um viele Besonderheiten aus dem Leben Kubins und hat doch seine eigene Bildsprache umgesetzt. So führt er etwa in Streifencollagen die Werke Kubins mit anderen Künstlern bzw. seinen eigenen Werken zu Vexierbildern zusammen. Es klingt so einfach, wenn Friedwagner diese Collagen erläutert: "Man muss nur den richtigen Blick für die Bilder und Farben haben", sagt er.

Von der faszinierenden Bildsprache Wolfgang Friedwagners kann man sich in der Ausstellung im Kubin-Haus bis 30. Juni selbst ein Bild machen, Eröffnung ist am 7. Juni. Bei der Vernissage gibt es eine Lesung aus dem Briefwechsel Kubins mit Max Bauböck. Dazu wird eine filmische Aufbereitung (Gestaltung: Max Stelzhammer) der Friedwagnerschen Bilder gezeigt. Musik kommt von Josef Kili.

