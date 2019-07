Das Schärdinger Schlemmerfest, das von den Aktiwirten präsentiert wird, ist jedes Jahr ein Besuchermagnet. Für die Gastronomen bedeutet das Groß- event nicht nur jede Menge Arbeit im Vorfeld, sondern auch Dauereinsatz während der drei Tage. Im Gespräch mit der Volkszeitung verrät Aktiwirte-Obmann Gerold Schneebauer, Geschäftsführer "gastroALLround", welche Veränderungen auf ihn und seine Vereinskollegen aufgrund der Fusionierung des Tourismusverbandes Schärding zukommen, was die Gastronomen vom absoluten Rauchverbot halten und welche Zukunftspläne die Wirte haben.

1. Veränderungen im Tourismus: Die Geschäftsstelle der Schärdinger Aktiwirte befindet sich derzeit noch im Tourismusbüro in Schärding. Auf die Frage, was sich für die Wirtegemeinschaft durch die Fusion mit dem TV Donau OÖ ändert und ob sich auch die Aktiwirte dadurch komplett neu aufstellen müssen, antwortet Schneebauer: "Alles wird sich wahrscheinlich ändern. Derzeit laufen viele Gespräche und Verhandlungen, aber es gibt noch keine fixe Lösung. Die Aktiwirte Schärding wird es aber auch in Zukunft mit Sicherheit geben."

2. Wertvolle Unterstützerin: Vor allem TV-Chefin Bettina Berndorfer unterstützt/e die Schärdinger Aktiwirte tatkräftig in vielen Belangen. Wie sieht ihre Zukunft bei den Schärdinger Aktiwirten aus? "Bettina Berndorfer und ihr Team haben für die Aktiwirte extrem wertvolle Arbeit geleistet. Durch das professionelle Tourismusmarketing hat die Gastronomie in Schärding einen hohen Stellenwert bekommen", sagt Schneebauer. Er sehe die Gastronomie als Zugpferd für die Frequenz in der Stadt Schärding. "Wir können nur hoffen, dass uns dieses schlagkräftige Team auch weiterhin erhalten bleibt."

3. Rauchverbot: Und was sagt der Aktiwirte-Obmann als Gastro-Experte dazu, dass das absolute Rauchverbot in Gastronomiebetrieben jetzt doch auch in Österreich von Seiten der Politik umgesetzt wird? "Bei diesem Thema gehen die Meinungen extrem auseinander. Ich persönlich war schon immer dafür, dass man dem Wirt selber entscheiden lassen sollte, was das Beste für seinen Betrieb ist", sagt Schneebauer. Der Gast könne dann auch selbst entscheiden, ob er hingeht oder eben nicht.

4. Wirtshaussterben: Während vielerorts Wirtshäuser zusperren, floriert die Gastro-Szene in Schärding. Was machen die Wirte hier besser als anderswo? Gibt es ein Erfolgskonzept? "Dazu kann ich schon sagen, dass die Zusammenarbeit unter den Schärdinger Aktiwirten sicher zum Erfolgskonzept gehört. Das kenne ich so nur in Schärding und darum beneiden uns viele."

5. Fachkräftemangel: Das Fehlen von gut ausgebildetem Personal ist aber auch für die Schärdinger Wirte problematisch. Warum die Leute nicht mehr in der Gastronomie arbeiten wollen, kann sich Schneebauer nicht erklären. "Ein absolut schwieriges Thema, das nun am Höhepunkt ist. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass das Personal von unseren Gästen teilweise zu wenig respektiert und geschätzt wird. Ich kann allen jungen Leuten diesen Beruf nur empfehlen." Dieser habe extrem viele Vorzüge. Leider sei das Image der Branche in der Öffentlichkeit mittlerweile sehr schlecht.

6. Schlemmerfest: Das Groß- event der Aktiwirte steht vor der Tür. Und wie schaffen es die Schärdinger Gastronomen jedes Jahr aufs Neue dieses Mega-Ereignis zu stemmen? "Ein Event dieser Größenordnung ist momentan nur durch das Zusammenspiel von allen Aktiwirten und Partnerbetrieben samt Personal, Schärding Tourismus, den Behörden, Blaulichtorganisationen und der Stadtgemeinde möglich. Gemeinsam sind wir stark. Schärding zeigt es vor", sagt der Obmann.

7. Dauereinsatz: Und wie lange dauert die Erholungsphase für die Wirte nach dem dreitägigen Genuss-Spektakel? "Da gibt es keine Erholungsphase. Alle teilnehmenden Wirte haben am Montag ihre Lokale für den normalen Betrieb bereits wieder geöffnet", so Schneebauer.

8. Nachhaltigkeit: Umweltschutz und Mülltrennung spielen bei solchen Events eine immer größer werdende Rolle – auch beim Schärdinger Schlemmerfest. "Wir haben dieses Jahr eine komplette Mülltrennung eingeführt und verwenden vorwiegend Bio-Trinkbecher und -Trinkhalme. Mit unserem Partner sind wir hier die erste Großveranstaltung, wo diese neuen Produkte zum Einsatz kommen", sagt der Aktiwirte-Obmann. Die Schlemmerteller hätten die Gastronomen bereits vor drei Jahren auf Bagasse umgestellt. (Als Bagasse werden faserige Pflanzenreste bezeichnet, die bei der Zuckerproduktion übrigbleiben. Daraus können unter anderem Schalen für Speisen hergestellt werden, Anm. der Redaktion.)

9. Zukunftspläne: "Es folgen heuer noch viele Veranstaltungen bei unseren Mitgliedsbetrieben und was aktuell geboten wird, darüber gibt auch die jüngste Auflage unseres Genusskalenders einen guten Überblick", sagt Schneebauer.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at