Dichtes Gedränge an Tabellenspitze

Schwand hofft, dass Feldkirchen daheim nicht wieder so stark spielt wie gegen Geretsberg. "Wir wollen alle drei Punkte holen und damit die Tabellenspitze verteidigen", sagte der Schwander Peter Piskun. Die Juniors von Friedburg/Pöndorf erwarten in Mining eine hart umkämpfte Partie mit offenem Schlagabtausch. "Wir rechnen uns in Mining zumindest einen Punkt aus", so der Sportliche Leiter Alexander Spindler.

"Wenn wir in St. Peter an die Leistung der zweiten Hälfte gegen Pfaffstätt anschließen können, ist ein X möglich", gibt sich der Jeginger Obmann Johann Hager optimistisch. Er hofft, dass die zuletzt fünf fehlenden Spieler wieder dabei sein können. Allerdings hat St. Peter heuer noch kein Heimspiel verloren und Schlusslicht Jeging auswärts noch keinen Zähler erobert.

Pfaffstätt weiß, dass es auf dem großen Platz in Mauerkirchen ein schweres Spiel werden wird. "Wir sind momentan sehr gut drauf, gut aufgestellt und werden alle drei Punkte aus Mauerkirchen holen", ist Sektionsleiter Christian Launer überzeugt.

Nachzüglerduell

In St. Radegund spielen am Samstag zwei Nachzügler gegeneinander. Pischelsdorf hat erst drei Punkte, wird es aber sehr schwer haben, das Konto auf dem "heiligen Grase" aufzubessern. St. Radegund hat bisher vier Punkte erkämpft und wird im Heimspiel alles versuchen, drei Punkte dazu zu legen.

Spielberichte

Tarsdorf - Feldkirchen/M. 3:0 (0:0)

Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, mit einigen brauchbaren Möglichkeiten auf beiden Seiten. Erst in der zweiten Halbzeit konnten die Gäste kräftemäßig nicht mehr mithalten. Den ersten Treffer brachte Adrian Mayer in der 58. Minute im Gästetor unter. Die beiden anderen Treffer erzielte der erst 16-jährige David Rosenstatter in der 78. und 91. Minute, es waren seine ersten Tore für die Kampfmannschaft.

Schwand - Mining/M. 4:2 (1:1)

Mit einem Blitzangriff gingen die Gäste bereits nach 30 Sekunden in Führung. Simon Elender nahm eine Flanke an und verwandelte. Schwand brauchte aber nicht lange, diesen Schock zu verdauen. In der 9. Minute gewann Patrick Weißenbacher einen Pressball und schoss aus fünf Metern ein. Die restliche erste Hälfte verlief ausgeglichen. Nur einmal musste Melchiori auf der Linie einen Rückstand von Schwand verhindern. Kurz nach Wiederbeginn ließ Dennis Kreuzeder mit einem flachen Schuss ins Eck dem Gästetormann keine Chance. In der 63. Minute glich Tobias Elender noch mit einem Elfer für Mining aus. Danach kontrollierte Schwand das Spiel, doch die Gäste blieben mit Kontern gefährlich. Der eingewechselte Kevin Reichhartinger brachte Schwand in der 83. Minute in Führung, den vierten Treffer erzielte wieder Weißenbacher (87.).

Geretsberg - Uttendorf 1:1 (1:0)

Zwei Tore geschossen, aber nur einen Punkt erobert – so lautet die Bilanz von Geretsberg nach dem Spiel gegen Uttendorf. Die Gastgeber hatten viele Möglichkeiten, die aber durch Überhastung und Unsicherheit nicht konkret abgeschlossen wurden. Erst in der 45. Minute gelang Florian Platajs mit einem Schuss aus 16 Metern die Führung für Geretsberg. In der zweiten Hälfte zeigte sich das gleiche Bild, viele gute Chancen wurden leichtfertig vergeben oder vom Aluminium verhindert. Uttendorf brachte mit einem der wenigen, aber gefährlichen Angriffe in der 84. Minute einen scharfen Pass vor das Tor der Gastgeber. Der Versuch von Markus Sinzinger, den Ball wegzuschlagen, misslang, das Spielgerät landete im Tor seines Bruders Florian.

Friedburg/Pöndorf 1B - St. Peter/H. 4:2 (1:2)

Die Gäste agierten in der ersten Halbzeit sehr stark und ließen sich auch durch das frühe 1:0 (Volleyschuss von Eric Friedl nach einem Eckball) nicht aus der Ruhe bringen. Adrian Feil und Elmir Bektic sorgten noch vor dem Pausenpfiff für eine verdiente 2:1-Führung, versäumten es aber, den Sack zuzumachen. Das rächte sich. Die Juniors drehten nach einer guten Stunde mit einem Foulelfmeter das Match und legten zwei Minuten später durch Damir Ibrahimovic sogar nach. Das 4:2 kurz vor Schluss war nur noch Draufgabe unter Mithilfe des Gästetorhüters.

Jeging - Mauerkirchen 2:4 (0:2)

„Wir haben die Partie in der ersten Hälfte verschlafen“, resümierte der Jeginger Obmann Johann Hager. Sie gehörte den Gästen aus Mauerkirchen. Amir Fatimic traf in der siebenten Minute, Daniel Lanterdinger in der 22. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein rassiges Spiel auf gleicher Ebene. Zwar konnte Mauerkirchen in der 49. Minute durch Fatimic auf 3:0 davonziehen, doch Jakov Stevic (55.) und Almir Kurtagic (78.) führten Jeging wieder heran. Den Ausgleich verhinderte der hervorragend agierende Tormann Rene Penias. In der 95. Minute machte Julian Daichendt dann alles klar.

Pfaffstätt - St. Radegund 5:0 (2:0)

Pfaffstätt war klar überlegen und ließ keinen Zweifel am Sieger aufkommen. Es gab bereits in der ersten Hälfte eine Reihe guter Chancen, von denen nur zwei durch Eniz Bahtic (25.) und Slobodan Gusa (45.) genützt wurden. Auch die zweite Hälfte gehörte Pfaffstätt. Franz Maislinger traf in der 60. Minute, Bahtic in der 72. Den fünften Treffer erzielte Wolfgang Neumeier in der Schlussminute.