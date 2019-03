Dichte an Autos deutlich erhöht

INNVIERTEL. Die Pkw-Dichte im Innviertel hat sich von 2010 bis 2018 deutlich erhöht, so eine Erhebung des Verkehrsclubs Österreich – von 607 auf 670 Autos pro 1000 Einwohner im Bezirk Ried, von 593 auf 658 Pkw im Bezirk Braunau und von 587 auf 658 Autos im Bezirk Schärding.

Landesweit gereiht nach Bezirken, gebe es in Relation zur Einwohnerzahl im Bezirk Eferding die meisten Autos, gefolgt von Grieskirchen und Ried. Im Bezirk Ried sei die Zahl der Pkw im Vergleichszeitraum mit rund 5400 gar doppelt so stark gestiegen wie die Einwohnerzahl mit rund 2600. Gegenläufig sei der Trend zum Beispiel in Linz ausgefallen, so der Verkehrsclub. Noch in den 80er Jahren habe es in den Städten eine höhere Autodichte als auf dem Land gegeben. Das Verhältnis habe sich völlig umgedreht. Während früher viele Autos ein Zeichen von Wohlstand gewesen seien, seien sie heutzutage eher ein Indiz für die Dichte des öffentlichen Verkehrs.

