Dialektkurs: In Mundart reden – und auch verstanden werden

"Zsaumsitzn. Mitanaunda ratschn. Ois vasteh." Klingt für unsereins nicht kompliziert, für Menschen mit nichtdeutscher Muttersprache ist eine Unterhaltung im Dialekt jedoch meist eine Herausforderung. Weil das Verstehen von Mundart auch Frauen mit Migrationshintergrund den Alltag erleichtert, bietet die Volkshilfe im Rahmen des Projektes "Wohnen im Dialog" (WiD) einen speziellen Dialektkurs an.

Beim Rieder Lern- und Lachcafé gibt es die Möglichkeit zu diesem Dialektkurs. "Viele Frauen mit Migrationshintergrund sprechen wunderbar hochdeutsch. Wenn sie auch Mundart verstehen können, stärkt dies erfahrungsgemäß das Zugehörigkeitsgefühl auf beiden Seiten und der Alltag wird enorm erleichtert. Wir haben daher den Wunsch der Frauen nach einem Dialektkurs gerne aufgegriffen", erzählt WiD-Mitarbeiterin Veronika Neißl, die im Dialektkurs als kompetente Trainerin fungiert.

Kurse im Jänner, Februar

Erste Kurse mit speziellem Training des Hörverständnisses haben in Ried bereits stattgefunden, und die Nachfrage gibt den Initiatoren recht. Im Jänner und Februar wird der Kurs aufgrund des Erfolges und der Nachfrage weitergeführt.

Für Schnellentschlossene gibt es heute, Donnerstag, noch die Möglichkeit (14-15.30 Uhr), ansonsten wird der Kurs an folgenden weiteren Terminen angeboten: Donnerstag, 25. Jänner, Donnerstag, 8. Februar und Donnerstag, 29. Februar. Die Kurse finden jeweils von 14 bis 15.30 Uhr im Lern- und Lachcafé in der Bahnhofstraße 27 in Ried statt. Die Teilnahme ist kostenlos; Anmeldung unter 0676/8734 7021 oder per Mail unter: veronika.neissl@volkshilfe-ooe.at

