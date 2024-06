Diagnose Krebs: "Da verlierst den Boden unter den Füßen"

Tabuthema Krebs? Noch immer sei für viele Erkrankte sehr schwer, dass ein jeder die Krebserkrankung am therapiebedingten Haarausfall erkennen kann. Auch für sie selbst war das so: Marianne Breitenberger ist vor mehr als 20 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Seither hat sie nicht nur erfolgreich gegen die heimtückische Erkrankung gekämpft, sondern den Austausch zwischen Betroffenen gefördert. Denn gerade dieser sei ihr in der schwersten Zeit eine wichtige Stütze gewesen.