"Derblecka": Ein schlüpfriger Sager wurde zum Aufreger

Walter Egger trat nicht nur bei Birgit Gerstorfer ins Fettnäpfchen.

Das „Derblecka“ im Rieder Kellerbräu – seit Jahren ein Fixpunkt an den ersten drei Fastensonntagen. Bild: rokl

Es war ein ebenso schlüpfriger wie geschmackloser Sager im Zusammenhang mit dem Hitlerhaus und einem Bordell in Braunau, der am Sonntagabend beim ersten "Derblecka" im Rieder Kellerbräu Protestrufe hervorrief. "Das geht jetzt zu weit, so geht’s nicht!", rief SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer erbost in Richtung Walter Egger. Mit diesem Protest wurde zweifach ein Tabu gebrochen. Denn einerseits gilt: Beim Derblecken muss man kommentarlos einiges aushalten, andererseits hat sich Walter Egger selbst verpflichtet, die Grenze des guten Geschmacks nicht zu überschreiten.

Dabei sah es vorher anders aus: "Er könnt’ ruhig nu frecher sein", hatte ein Besucher des 23. Derblecka zur Pause gemeint und damit angesprochen, was mehrfach zum Ausdruck gebracht worden war: Walter Egger war an diesem Abend nicht in Hochform. Zwar bemüht und akribisch das Welt- und Regionalgeschehen von Donald Trump und Vladimir Putin bis Albert Ortig und Georg Wojak beobachtend – aber die Pointen waren flach bis geschmacklos, ihnen fehlte jenes Maß an Pointiertheit, das Walter Egger seit Jahrzehnten auszeichnet. Dann kam dieser Ausrutscher.

Spontanen Applaus gab es dennoch einige Male – etwa bei den Themen "akademische Pflege" ("Muaß ma wirklich studiert ham, dass ma Patienten an Arsch putzn darf?") oder Herbert Kickl ("Sechs Misstrauensanträge hat er eingebracht, für 1,50 Meter nicht schlecht!") sowie dem Tourismusansturm der Asiaten auf Hallstatt, wo viel Geld mit Toiletten eingenommen wird ("I gebad jedem Besucher als Willkommenstrunk a Halbe Süßmost!").

"Samma wieder guat?", fragte Walter Egger am Schluss in Richtung Birgit Gerstorfer, die eingangs einen Feminismus-Text von Sarah Bosetti zitiert hatte. Die Entschuldigung hat Walter Egger ehrlich gemeint, alles andere wäre nicht seine Art. Ein schaler Nachgeschmack blieb dennoch.

